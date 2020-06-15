'Koronavirüsten korunma' diye sattıkları muska, 'keriz yolma duası' çıktı
Program'da koronavirüsten korunma muskası olarak sunulan muskada Arapçayla "Keriz yolma duası" yazdığı ortaya çıktı.
Arapça harflerle 'keriz yoma duası' yazan muska, koronavirüs'tren korunma muskası olarak pazarlanmış. Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le programına da taşınan skandal, sosyal medyada da büyük ses getirdi.
Koronavirüse iyi geldiği iddia edilen muskada Arapça'yla "Keriz yolma duası" yazdığı ortaya çıktı. Muska, 10 TL kargo bedeliyle 29.90 TL'ye pazarlandı.
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