Kristof Kolomb'un heykelini yıkıp Kızılderili dansı yaptılar
ABD'de Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul’de Amerika’ya ayak basan ilk Avrupalı olan Kristof Kolomb'un heykeli yıkıldı. Göstericiler yıktıkları heykelin etrafında Kızılderili dansı da yaptı.
ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor. Protestolar kapsamında ise Amerika'da ve Avrupa'da ırkçılığı ve sömürgeciliği temsil eden heykeller yıkılıyor.
Daha önce İngiltere'de 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın ve köle taciri olarak bilinen Robert Milligan'ın heykelleri yıkılmıştı.
Bu kez de Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul’de Amerika’ya ayak basan ilk Avrupalı olan Kristof Kolomb'un heykeli de yıkıldı. Göstericiler yıktıkları heykelin etrafında Kızılderili dansı da yaptı.
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