Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

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İstanbul Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 12:21

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kavşakta bulunan refüje çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı.

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