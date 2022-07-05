Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
İstanbul Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kavşakta bulunan refüje çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı.
Araç pompaya vurarak durabildi. Kazada sadece maddi hasar oluşurken, pompaların alev almaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazanın görüntüleri, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
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