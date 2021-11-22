Küçükçekmece'de taksici ile sürücü birbirine girdi

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Küçükçekmece'de taksiciyle bir başka sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Tekme tokat birbirlerine giren taksici ve sürücünün görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:04

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, taksici ile hafif ticari aracın sürücüsü, araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede iki sürücü arasında tekme tokat kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. 

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 


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