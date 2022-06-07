Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı “Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi” programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.
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