Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı.

(İHA)
07 Haziran 2022 Salı, 15:11
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı “Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi” programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.

Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.


Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ankara sağanak yağış

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