Kumar oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde bir sendika binası ve umuma açık işletmeye jandarmanın düzenlediği kumar operasyonunda 104 kişiye toplam 189 bin 176 TL para cezası uygulanırken, 2 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bir sendika binası ve Yaka Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
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