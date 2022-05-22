Kumar oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:31

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bir sendika binası ve Yaka Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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