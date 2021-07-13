Kuran kursunda dayak rezaleti

13 Temmuz 2021 Salı, 16:06

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi'nde cami imamı olduğu iddia edilen kişinin, Kuran kursuna katılan çocuğu arkadaşlarının gözü önünde feci şekilde darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Kurstaki bir başka öğrenci tarafından kaydedilen görünütülerde, imamın öğrenciye tokatlar attığı daha sonrada havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor. Ayrıca kursta bulunan diğer öğrencilerin korkudan panikle kaçıştığı kameralara yansıdı.

Söz konusu cami imamının daha önce defalarca kez şikayet edildiği ancak hiçbir şekilde soruşturma açılmadığı öğrenildi.

ÇİFTE SORUŞTURMA

Görüntüler sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesinden sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.



