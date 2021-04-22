182 bin çocuk Kuran kursunda
Kuran kurslarına 12 yaş sınırı getiren düzenlemenin kaldırılmasıyla Diyanet’in ulaştığı çocuk sayısı her yıl katlandı. 2015’te 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü 4-6 yaş Kuran kurslarına 2020’de 181 bin 808 çocuk gitti.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimde artan etkinliği, resmi verilere de yansıdı. MEB ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla eğitimin hemen her kademesinde etkin hale getirilen Diyanet, 4-6 Yaş Kuran kurslarında 181 bin 808 öğrenciye okulöncesi eğitim verdi. Kurslarda eğitim gören çocukların sayısı 2015 yılından 2020 yılına kadar yüzde bin 91 arttı.
Eğitimcilerin, öğrencilerin pedagojik gelişimleri açısından büyük önemde olduğunu belirttiği okulöncesi eğitime ilişkin, “Kurslarımıza katılan öğrenci sayısını düşürüyor” değerlendirmesi yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 Yaş Kuran kurslarıyla yüz binlerce çocuğa ulaştı. Diyanet’in resmi verilerine göre, 2015 yılında 15 bin 265 olan 4-6 Yaş Kuran Kursları’ndaki öğrenci sayısı, 2019 yılında 170 bin 513’e, 2020 yılında ise 181 bin 808’e ulaştı.
BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Kuran kurslarına katılımın düşük olduğunu savunan ve 4-6 yaş Kuran kurslarıyla 200 bin öğrenciye uğraşmayı hedefleyen Diyanet, amacını büyük oranda gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığıyla “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” protokolü imzalayarak din personeline çocuk gelişimi eğitimi veren Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarına son dört yılda 523 bin 823 çocuk gitti. 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin her yıl açıklanan ve Diyanet’in okulöncesi eğitimdeki etkinliğini ortaya koyan verilere göre, 2015 yılı itibarıyla kurslara giden çocukların sayısı şöyle kaydedildi:
•2015 ? 15 bin 265
•2016 ? 55 bin 321
•2017 ? 87 bin 790
•2018 ? 131 bin 26
•2019 ? 170 bin 513
•2020 ? 181 bin 808
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KURSLAR ALARM VERİYOR
Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarını mercek altına alan akademik araştırmada, küçük yaştaki çocukların pedagojik eğitimi olmayan kadrosuz öğreticilere emanet edildiğine dikkat çekildi. Araştırmada, “Diyanet’in programı dört yaşındaki çocuklara uygun değil” tespiti yapıldı. Fiziki şartlarının yetersizliği vurgulanan araştırmada, bazı kurslarda 30 çocuğa yalnızca bir tuvaletin düştüğü, lavaboların uygun olmadığı bildirildi.
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