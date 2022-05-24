Kuran kursunda skandal görüntüler: Gözaltına alındı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:00

Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Görüntülerde, kursta görevli A.T isimli kişinin bir çocuğa bağırıp eline ve yüzüne sopayla peş peşe vurduğu görülüyor. Çocuk, A.T'den aldığı sopa darbeleriyle acı içinde ağlarken diğer çocukların da şiddete maruz kaldığı görülüyor.

Olayın sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından polis harekete geçti. Çocuk Şube ekipleri A.T'yi gözaltına alındı.

MÜFTÜLÜK: HABERİMİZ YOKTU

Skandal olaya dair Cumhuriyet'e konuşan Eyyubiye Müftülüğü Personel Şefi Yusuf Denizhan, görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtirken, olayı öğrenir öğrenmez müdahil olduklarını ve müftülük görevlilerini kursa yolladıklarını söyledi.

Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Denizhan, kursun Diyanet'e bağlı olmadığını, bölgede kuruma bağlı kız ve erkek Kuran kurslarının zaten var olduğunu ifade etti.

Denizhan, sözkonusu kursun varlığından da düne kadar haberlerinin olmadığını ileri sürdü.