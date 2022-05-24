Kuran kursunda skandal görüntüler: Gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Kuran kursunda çocukların sopayla dövüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine kurs görevlisi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Görüntülerde, kursta görevli A.T isimli kişinin bir çocuğa bağırıp eline ve yüzüne sopayla peş peşe vurduğu görülüyor. Çocuk, A.T'den aldığı sopa darbeleriyle acı içinde ağlarken diğer çocukların da şiddete maruz kaldığı görülüyor.
Olayın sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından polis harekete geçti. Çocuk Şube ekipleri A.T'yi gözaltına alındı.
MÜFTÜLÜK: HABERİMİZ YOKTU
Skandal olaya dair Cumhuriyet'e konuşan Eyyubiye Müftülüğü Personel Şefi Yusuf Denizhan, görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtirken, olayı öğrenir öğrenmez müdahil olduklarını ve müftülük görevlilerini kursa yolladıklarını söyledi.
Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Denizhan, kursun Diyanet'e bağlı olmadığını, bölgede kuruma bağlı kız ve erkek Kuran kurslarının zaten var olduğunu ifade etti.
Denizhan, sözkonusu kursun varlığından da düne kadar haberlerinin olmadığını ileri sürdü.
Video Haberler
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
- Çok konuşulan 'kayyum' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Bugün bir dosya getirdiler...'