Kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan ölümden kıl payı kurtuldu
Batman’ın Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gercüş'e bağlı Özler köyünde elektrik üretimi yapan güneş enerjisi santralinde bulunan güvenlik kameralarına kurt sürüsünün tavşanı kovalama anı takıldı. 4 kurdun yaban tavşanını kovalaması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bir kurdun ağzından son anda kurtulan tavşan daha sonra gözden kayboldu.
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