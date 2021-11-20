''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında rekor düzeyde değer kaybetti. Faiz kararından bir gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözleri, Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Erdoğan, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı hedef almış, konuşma sırasında tüm salon Erdoğan'ı alkışlarken Elvan'ın alkışlamaması siyasetin gündemine oturmuştu.

Fox TV'de ekranlara gelen "Orta Sayfa" isimli programda Bakan Elvan'a ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Lütfi Elvan'ın yanında iki kişiyle birlikte Saray'a gidip Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştığını ancak sonuç alamadan döndüğünü iddia etti.

''ARTIK BU YÜKÜ TAŞIYAMIYORUZ''

Bakan Elvan'la birlikte kimlerin Saray'a gittiği konusunda bilgi alamadığını söyleyen Zeyrek, Lütfi Elvan'ın, Merkez Bankası'nın başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun getirildiği günden beri ateşten gömlek giydiğini söyledi. Zeyrek, ayrıca Elvan'ın, AKP'li yöneticilerle yaptığı görüşmelerde "bir şey yapabiliyorsanız yapın, artık bu yükü taşıyamıyoruz" dediğini iddia etti.