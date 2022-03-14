Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!

14 Mart 2022 Pazartesi, 13:40

Edinilen bilgilere göre olay, 9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme’de yaşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı.

Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı.