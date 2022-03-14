Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e baltalı dehşet yaşattı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, 9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme’de yaşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı.
Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı.
Seval Bazencir’in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, emniyete götürüldü.
Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğünde şarkı söylemişti.
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