Manavgat'taki son durumu böyle anlattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük bir yangın çıktı. Dört ayrı noktada başlayan yangın büyüdü, bölgedeki yurttaşlar önlem almaya başladı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. Cumhuriyet.com.tr'ye ulaşan görüntülerde; bir yurttaş, "Çok fazla poyraz var. Tüm site ve oteller önlemlerini almaya başladı. Site halkı dumandan etkilenmemeye çalışıyor, maskeler taktık" diye konuştu.
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