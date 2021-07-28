Manavgat'taki son durumu böyle anlattı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük bir yangın çıktı. Dört ayrı noktada başlayan yangın büyüdü, bölgedeki yurttaşlar önlem almaya başladı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. Cumhuriyet.com.tr'ye ulaşan görüntülerde; bir yurttaş, "Çok fazla poyraz var. Tüm site ve oteller önlemlerini almaya başladı. Site halkı dumandan etkilenmemeye çalışıyor, maskeler taktık" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:41


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