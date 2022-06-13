Manchester City, Erling Haaland'ı duyurdu
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, yeni golcüsünü duyurdu. Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland'ı renklerine bağlayan İngiliz kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
Manchester City, Erling Haaland'ı resmen açıkladı.
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