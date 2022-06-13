Manchester City, Erling Haaland'ı duyurdu

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:14

Manchester City, Erling Haaland'ı resmen açıkladı.

İngiliz kulüp, Norveçli golcü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

Manchester City'nin Haaland'ı, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'dan 75 milyon Euro'ya transfer ettiği kaydedildi.

İngiliz kulübün paylaştığı videoda, Norveçli golcünün City formalı çocukluk fotoğrafına gönderme yapıldı.

"DOĞRU YERDEYİM"

Haaland, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, kendisinin ve ailesinin City'ye transfer olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Haaland, “Her zaman City'yi izledim ve son sezonlarda bunu yapmayı daha çok sevdim. Heyecan verici oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil. Benim gibi bir oyuncu için mükemmel olan birçok şans yaratıyorlar" dedi.

Hedeflerine ulaşmak için bu kulübü seçtiğini belirten Norveçli golcü, "Bu kadroda çok fazla birinci sınıf oyuncu var. Ayrıca Pep, tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum" diye konuştu.

Haaland, "Gol atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Bu hedeflerimi burada yapabileceğimden eminim. Bu benim için harika bir hamle. Sezon öncesi hazırlık kampına başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Norveçli golcü, 2.5 sezon formasını giydiği Dortmund kulübünde 89 karşılaşmada 86 gol kaydetti.