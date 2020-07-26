Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına 2 günde 3 milyon tl destek
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Kurban Bayramı öncesi başlattığı ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan 'Afiyet Ver' kampanyasına 48 saate 3 milyon TL destek geldi.
'Afiyet Ver' kampanyası dahilinde şu ana kadar 50 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajında "Damla damla çoğalan iyilik, okyanus olup yüz güldürmeye devam ediyor. Afiyet Ver kampanyamıza 48 saat içinde yaklaşık 3 milyon TL tutarında destekte bulunuldu. Bizlere güvenip iyiliği çoğaltan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
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