Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına 2 günde 3 milyon tl destek

26 Temmuz 2020 Pazar, 21:39

'Afiyet Ver' kampanyası dahilinde şu ana kadar 50 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajında "Damla damla çoğalan iyilik, okyanus olup yüz güldürmeye devam ediyor. Afiyet Ver kampanyamıza 48 saat içinde yaklaşık 3 milyon TL tutarında destekte bulunuldu. Bizlere güvenip iyiliği çoğaltan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.