Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e bayram öncesi ziyaret

05 Temmuz 2022 Salı, 14:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı öncesi kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

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