Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e bayram öncesi ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı öncesi kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Görüşmede İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker de yer aldı.
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