Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e bayram öncesi ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

ANKA
05 Temmuz 2022 Salı, 13:43
Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e bayram öncesi ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı öncesi kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker de yer aldı.


Mansur Yavaş Meral Akşener Kurban Bayramı
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