Marketteki 'şeker' tartışması gündem oldu: 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
Trabzon'da bir zincir markette, müşteri ve market çalışanı arasında 'şeker' tartışması yaşandı. Market çalışanının 'Şeker yok' sözlerine müşteri, 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?' diye cevap verdi.
Trabzon Araklı'da bir zincir markette yaşanan 'şeker' tartışması sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde şeker almak için markete gelen bir müşteri şeker bulamayınca, market çalışanı ile tartıştı. Market çalışanının, "Şeker yok, depoya bakalım orada da yok" sözlerine müşteri, "Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor o zaman?" diye cevap verdi.
Market çalışanı ise "Yalan diyorsa ben ne yapayım" yanıtını verdi.
Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
ERDOĞAN: DEPOLARINA KADAR TAKİP EDİP İHBAR EDECEKSİNİZ
Geçen günlerde ayçiçeği yağı stoklarının azaldığı yönündeki iddiaların ardından yurttaşlar marketlere akın etmiş ve raflardaki yağları bitirmişti.
Ayçiçeği yağı konusunda bir sıkıntı olmadığını öne süren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara, “Gerekirse depolarına kadar takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz de stokçulara karşı gerekeni yapacağız” demişti.
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