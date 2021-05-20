Lübnan’da oy kullanmaya giden Suriyeliler, Lübnanlılarla kavga etti

20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:51

Suriye’de 26 Mayıs’ta Devlet Başkanlığı seçimlerin yapılması beklenirken, farklı ülkelerdeki Suriyeliler bugün Suriye Büyükelçiliklerine giderek oy kullanıyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta da oy kullanmak için Suriye Büyükelçiliğine giden Suriyeliler, bir grup Lübnanlı ile tartıştı. Büyükelçilik yakınlarındaki yollarda Suriye bayrağı ve Beşar Esad’ın fotoğrafını taşıyan, slogan atan Suriyelilere trafiğe neden oldukları gerekçesiyle Lübnanlılar müdahale etti. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Lübnanlı ve Suriyelileri dağıtmak isteyen Lübnan polisi, olaya müdahale etti. Kavgada çok sayıda araçta maddi zarar meydana geldi.