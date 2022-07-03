Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!

03 Temmuz 2022 Pazar, 11:06

İstanbul Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki arkadaş gruba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kadınların da olduğu grup üyeleri, yolda kavgaya tutuştu.

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