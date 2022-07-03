Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!
Şişli'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadının diğer kadının saçını çekerek yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki arkadaş gruba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kadınların da olduğu grup üyeleri, yolda kavgaya tutuştu.
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