Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!

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Şişli'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadının diğer kadının saçını çekerek yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 11:06

İstanbul Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki arkadaş gruba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kadınların da olduğu grup üyeleri, yolda kavgaya tutuştu.

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İstanbul Trafik kavga Mecidiyeköy

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