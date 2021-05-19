Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri paylaşıldı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:55

KRT TV'de yayınlanan ve annesinin doğum günü partisine ait olduğu ifade edilen görüntülerde masanın başında Mehmet Ağar, hemen yanında Mübariz Mansimov, onun yanında sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve Hürriyet gazetesinin başyazarı Osman Müftüoğlu ve karşılarında Sibel Can oturuyor.

Ağar ve Masimov'un masadaki sanatçılarla birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiği görüntülerin 2014 yılına ait olduğu belirtilirken görüntülerde Hürriyet gazetesinin başyazarı Osman Müftüoğlu 'bozkurt' işareti yapan Masimov'a 'zafer' işareti yaparak karşılık veriyor.

Sedat Peker, Ağar'ın iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit edip kumpas kurarak Yalıkavak Marina'yı aldığını iddia etmişti.

KRT TV'de yayınlanan haberin devamı şöyle:

Gurbanoğlu 2016 yılında Yalıkavak Marina'nın yüzde 50 hissesini sattı. Bu satışta dolandırıldığı gerekçesi ile dava açtı. O davadan sonra hakkında 2017'de ve 2020'de hakkında 2 FETÖ soruşturması açıldı. 2020'de tutuklanarak cezaevine konuldu. FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl ceza aldı. Ama hapis yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Bu iddiaları bir yıl sonra Sedat Peker'in açıklamaları ile tekrar ülke gündemine taşındı. Peker, Ağar'ı Yalıkavak Marina'ya çökmekle suçladı. Ağar iddiaları yalanladı, "biz olmasak mafya çökecekti" diye yanıt verdi. Sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterince özür diledi.

2014 yılında Gurbanoğlu'nun kurduğu dostlar sofrası dağıldı. 6 yıl sonra Mehmet Ağar Yalıkavak Marina'da kendi dostlar sofrasını kurdu.

Sedat Peker, Emir Sarıgül'ün evinde geçtiği iddia edilen silah olayı hakkında da konuşmuştu. Sarıgül ile de Sibel Can geçtiğimiz günlerde bir yatta görüntülenmişti.