Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı: Sıra Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar’da!

16 Mayıs 2021 Pazar, 18:42

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, yeni bir video yayınladı.

Gazeteci Fatih Portakal, Peker'in Youtube kanalında bugün yayınladığı 5. videonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bakan özür dilese bu kasetler ve iddialar dillendirimeyecekti demekki!" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dikkat çeken Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"'Namusu maaşı kadar olan gazeteciler' diyor Sedat Peker. Kastedilenler kendilerini mutlaka anlamışlardır. İddialar araştırılmamalı mı? Ülke bağarsaklarını temizlememeli mi? Bakan özür dilese bu kasetler ve iddialar dillendirimeyecekti demekki! Sıra Soylu ve Ağar’da?!"