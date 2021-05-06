Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!

06 Mayıs 2021 Perşembe, 09:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “elini arkada bağlayarak türbe ziyareti yaptığı” gerekçesiyle ön inceleme başlatılmasına tepki gösteren Akşener, "Aptallık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınında Çiğdem Akdemir’in sorularını yanıtladı. Akşener’in gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar satırbaşları ile şöyle:

HEM CHP HEM İYİ PARTİ, BU 128 MİLYAR DOLARIN PEŞİNE DÜŞTÜK: 128 milyar dolar henüz bulunamadı. İktidarın başı başta olmak üzere, küçük ortağı, bakanlar, her biri bir şey söylediler. Kafalarının çok karışık olduğu anlaşılıyor. Damat bakanla kayınpederi 128 milyar dolar üzerinden bir tasarruf yapmış fakat diğerlerinin haberi yok. Hem CHP hem İYİ Parti, bu 128 milyar doların peşine düştük. Ne oldu? Kedi yedi, dağa kaçtı, balta kesti, yandı bitti kül oldu gibi bir durum var. Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı, kimse inanmadı. Genel Başkan Yardımcıları birbirleriyle çelişkili açıklamalar yaptılar. Damat bakanın nerede olduğu belli değil, ondan çıt yok. Maliye Bakanı bir açıklama yaptı, 'Merkez Bankası milletimizi bu konuda bilgilendirmeli' dedi. Bu çok önemli. Ben o sözün arkasındayım, peşindeyim.

KİMSENİN HABERİNİN OLMADIĞI KAYBOLMA HİKAYESİ: Tek adam rejiminin uyduruk ucube sistemin Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi getirdiği noktayı anlatmak açısından çok güzel bir örnek bu. O kadar para bir şekilde şuraya, şuraya, şuraya tasarruf edilmiş olabilir. Doğrudur, eğridir, eleştiririz ama bir cevabı olmalı. Küçük ortak da kasada duruyor dedi. Bir Ak Partili milletin cebinde dedi, bir başkası pandemiye harcandı dedi. Kimsenin haberinin olmadığı, nereye harcandığının cevabının bulunmadığı bir kaybolma hikayesi. Kayıplar ülkesi.

SIRF SEÇİM KAZANMAK İÇİN SATILAN BİR SİSTEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ: 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabı doğru dürüst verilmedi, vatandaş bunun peşine düştü. İktidar partisi vatandaşı ikna etmek yerine, cevapsızlığı seçti. Bugün bir çiftçimiz intihar etti. Geçtiğimiz hafta bir esnafımız intihar etmişti. Böyle hikayelerin, acılı bir dönemin yaşandığı Türkiye'de 128 milyar doları Türkiye'nin hayrına harcamak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bunu açıklayacaksınız. Ama öyle değil, sırf seçim kazanmak için, doları düşürmek için satılan bir sistemle karşı karşıyayız. 'Ben yaptım kardeşim, sebebi budur' diyemedikleri için bu sorunun sorulmasından çok rahatsızlar.

FETÖ'NÜN BAŞI OLAN KİŞİ “ÖLÜLER BİLE KALKSIN OY KULLANSIN” DEMİŞTİ: FETÖ'nün başı olan kişi 'ölüler bile kalksın oy kullansın' demişti. 2011 seçimlerinde konsolide oldu seçmen, o da tamam. 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 2015 seçimlerinde birden küt diye Ak Parti'nin oyları tekrar düştü, tek başına iktidar olmadı. Işık hızıyla olaylar gelişti. Sayın Davutoğlu hükümet kurmaya çalıştı, olmadı, 1 Kasım'da seçime gidildi. MHP'nin oyu çok düştü, yüzde 49'a çıktı Ak Parti'nin oyu. O andan itibaren yeniden bir sistem tartışması çıktı.

“NE YAPILIRSA YAPILSIN BUNLAR YERİNDE OTURUR” KANAATİ YIKILDI:İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi iktidar partisinin bütün dengesini bozdu. “Ne yapılırsa yapılsın bunlar yerinde oturur” kanaati yıkıldı. İstanbul öyle bir parasal güçmüş ki Yenikapı'daki arabaları gördünüz. Ne kadar lüzumsuz, cebe para koymak için yapılmış proje varsa İstanbul'dan çıkmış. İstanbul parasal bir emzikmiş. Dolayısıyla sadece İstanbul'un değişmesiyle, şu yolsuzluğun ve haksızlığın ortadan kalkması bile muhalefetin yarına güvenle bakan hale gelmesini sağladı.

SUNGURLU'DA YAŞAYAN BİR MÜZİSYEN ‘AÇIM’ DİYOR: Gittik Anadolu'yu gezmeye. Bugün küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım. Durum nedir, ne yapıyorsunuz diye insanları arıyorum. Bugün televizyonlarda şu anda konuşulan, yeni Anayasa veya başka bir şey konuşulmuyor… Sungurlu'da yaşayan bir müzisyen açım diyor, çocuklarımı mı kendimi mi öldüreyim diyor, onu konuşuyor. Kayseri'de bir genç 4 senedir işsiz olduğunu, annesinden babasından harçlık almaktan bıktığını söylüyor. Geçmişin sağlam Ak Partilisi bu arkadaşımız.

O kadar acı ki... İstanbul'da otistik kız kardeşine bakan bir kadın diyor ki, alışveriş yapmam lazım, bir kuruşum yok, sizde vardır, belediyeden acaba kart geldi mi... Bakın para istemiyor, işin içinde üçkağıt yok.

GERÇEK GÜNDEM BAMBAŞKA BİR ŞEY: Pandemi konuşuluyor, 3. dalga konuşuluyor. Lebalep kongreler, bir kişinin beş maaş birden alışı, bu hoyratlık, kibir, o pis dil konuşuluyor. Gençlerle, Z kuşağıyla farklı bir çalışma biçimi yürütüyorum, onlar bana öğretiyorlar. Her hafta iki zoom toplantısı yapıyorum, çeşitli yaş gruplarından, çeşitli cinsiyetlerden. Bir genç kız dedi ki, sizden rica ediyorum, siz bağırmayın... Dolayısıyla gerçek gündem bambaşka bir şey. Bunu örttürmeyeceğiz. 128 milyar doları sormaya devam edeceğiz.

AŞI MESELESİNDE ÇUVALLADILAR: Aşı meselesinde çuvalladılar. Pandeminin en başında konuştuğumuzda insanlar sayın Koca'ya şüpheli bakıyorlardı. Ben dedim ki, Sağlık Bakanı böyle giderse iyi gidiyor, bir çabası var. Ümitliydik bu arkadaştan. Sayın Erdoğan da başlangıçta şöyle bir baktı. Sayın Erdoğan pandemiyi kendi siyasi geleceğine fırsat gördü. Bu Covid herkesin başında bela ama o krizi herkes yönetti. Ama bizimkiler pandemiyi değil algıyı yönetmeye çalıştı.

ŞUUR ALTI ORTAYA ÇIKTI: Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işin sorumluluğunu da sayın Koca'nın üzerine yıkacaktır, elini yıkayıp çıkacaktır. Çin elçiliği resmen tehdit etti, hakaretin ötesinde davrandı, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı ve çay ikram edip yolladılar sanırım. Sayın Erdoğan elini yıkayıp suçu Koca'ya bırakacak ama Koca da suçu bana bırakmaya çalışacak. Zor. Şuur altı ortaya çıktı. 'En kötü şartlarda Türkiye'deyiz' dedi. Biz de 'En iyi ihtimalle Türkiye'deyiz' diyoruz.

DEVLET HAFIZASINI YOK ETTİLER: Pandemi bir kriz. Bu krizi yönetmek için istişare edilecek, fikir danışılacak hafızaların ve kurumların olması gerekiyordu. Devlet hafızasını yok ettiler. Bakan Yardımcıları var, müsteşarlar gitti. Demokratik bir devlet kurallar bütünüdür. Tek adam sistemine geçildikten sonra her bir konuyu sayın Erdoğan yönetiyor. Bir insanın bu kadar çok şeyi bilmesi mümkün mü?

MÜTEAHHİTLERİN ELLERİNDEKİ KONUT STOĞU TÜKENSİN DİYE UĞRAŞTILAR: En başında kapıları kapatın dedik. En az 2 - 3 hafta kapatın ama kapattığınız zaman da esnafa kredi verin, kişi başına aile geçimi yardımı yapın dedik. Çünkü Türkiye'de üretilenin tüketilmesi için buna ihtiyaç vardı. Bir kriz oldu, kapanmaz dendi. 100 milyar liraya yakın bir paket açıklandı. Baktık ki, müteahhitlerin ellerindeki konut stoku tükensin diye uğraştılar. Aldı insanlar ucuz krediyi, dolar yaptılar. Halbuki bizim dediklerimiz yapılabilse, insanlar ihtiyaçlarını alacaklardı. Sanayici üretecek, işçi maaş alacak, esnaf malını satacak, tüketici de gelip alacak. Tam tersine müteahhit zenginliğine gitti iş.

HER KRİZ GAYRİCİDDİ BİÇİMDE YÖNETİLİYOR: Bugüne gelirsek, 3 haftalık bir kapanma kararı verdi sayın Erdoğan. O konuşmasını dikkatle dinledim, yüzde 70'i siyaset ve dış politikaydı. Yüzde 30 civarı da kapanmaya dairdi. Her kriz gayriciddi biçimde yönetiliyor. Büyük resme bakarak adımlar atılamadığı için, lebalep kongreleri de hatırladıktan sonra üçüncü dalgayı yaşıyoruz.

HERKESİN CEBİNDEKİ PARADAN GİDİYOR: Çok ciddi bir şekilde masaya oturulacak ve raici neyse o olacak. Devletin yaptığı köprülerin fiyatıyla bunların yaptığı fiyat arasında dağlar kadar fark var. Bu giderilecek. Köprülerden geçen de, geçmeyen de ödüyor. Tayyip beyin cebinden çıkmıyor ki... Yozgat'ta, Diyarbakır'da, Mardin'de Hakkari'de, Erzurum'da Trabzon'da, Denizli'de yaşayan her kim varsa, herkesin cebindeki paradan gidiyor.

İKİ MİLLETVEKİLİ KÖYLÜLERE MEHMET CENGİZ'İN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN RİCAYA GİDİYORLAR: Bayramdan sonra bir ziyaret yapacağız oraya, köylere moral ziyareti. Tayyip bey Rizeli. Nasıl bir şey bu? Hemşehrilerinin karşısında, bir müteahhitin yanında yer alıyor. Sizin yayınınızda izledim, iki milletvekili köylülere Mehmet Cengiz'in işini kolaylaştırmak için ricaya gidiyorlar. Çok şaşırdım. Kimsesizlerin kimi olmak için gelmişlerdi. Zengini daha zengin etmek üzere iş yapıyorlar. Bir taş ocağı da olmasın kardeşim. Gelinleri olarak oraya gideceğim. Direnmeye devam.

BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU?: Lebalepte gaz sıkmıyorsun. Yanak yanağa öpüşüyorlar, sayın Erdoğan lebalep kongrelerde övünüyor. Biz seyircisiz, sadece delege ile kongre yaptık. MHP de uyarak seyircisiz kongre yaptı. Sayın Erdoğan'ın paşa gönlü isterse 1 milyon kişiyi de toplayabilirdi. Ama siz Cumhurbaşkanısınız ve bunun altını çok çiziyorsunuz. Böyle bir el hak Cumhurbaşkanısınız. O kadar kalabalığı getirsen ne oldu, getirmesen ne olacaktı? Paşa gönlünü mutlu etmek üzere insanları topladınız. Yanak yanağa, maskesiz alkışladılar ve Türkiye'nin her tarafına giderek her yeri kırmızı yaptılar. Siz orada biber gazını bırakın, maske cezası bile yazamamışsınız ama camiye cemaat olarak gelmiş insanların gözlerine biber gazı sıkıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

ONU BENİM ÖNÜME GETİRENİ DE GÖREVDEN ALIRDIM: Asıl mevzu şu... Bu hale mi döndü bu işler? Sayın İmamoğlu'na yönelik bir alerji var fakat ben daha zekice adımlar beklerdim. Kelimelerimi dikkatli seçmeye gayret ediyorum. Ben İçişleri Bakanı olsam, o soruşturma iznini imzalamadığım gibi, onu benim önüme getireni de görevden alırdım. O derece bir aptallık. Bunun hukuki, ahlaki bir yanı yok. Dindar bir insanım ama kendimi fetva makamı gibi görmedim. Normal şartlarda gidip dua ederiz. Fatih Sultan Mehmet Han, eşi veya kendisi... Orada cenazesi duruyor, ruhu yok. O geçmişte bu ülkenin banisi, bu ülkeye yaptığı büyük hizmetler sebebiyle çok büyük bir saygıyı hakediyor. Tekrar söyleyeyim; el bağlamanın ne hukuki ne ahlaki ve ne de dini bir mahzuru yok. Ben bakan olsam bu kağıdı yazanı bulur görevden alırım. Bu ahmaklık, bu eylem ahmaklık.

HUKUKA UYGUN BİR EMNİYET MENSUBUNUN VİDEOSU ÇEKİLSE NE OLUR, ÇEKİLMESE NE OLUR? Hukuken doğru değil zaten. Fakat asıl olanı şu; İçişleri Bakanı emniyet mensuplarının görev amiridir. Dolayısıyla önceliği onların saygınlığını ve kendilerini korumaktır. Hukuka uygun bir emniyet mensubunun videosu çekilse ne olur, çekilmese ne olur? Kanuna uygun iş yapılmayacak, işkence yapılacak gibi bir şaibeyi emniyet mensuplarına yapıştırıyorsunuz, hata burada.

BAKAN OLDUĞU İÇİN YÜCE DİVAN'A GİTMESİ GEREK: En başında dezenfektan sattı kısmı, cezadan ziyade ahlaki bir sorundu. Sonra ortaya çıkan bilgiler ışığında, kesinlikle bir hukuki çerçeveye oturtulması gerekiyor. Bakan olduğu için Yüce Divan'a gitmesi gerek. Sayın Emine Erdoğan üzerinden gümrüklere bilgi veriliyor. Sonra bu şahısla ilgi uyarıda bulunuluyor. Mahkeme yerine, savcı yerine uyarıda bulunuluyor. Bu uyarının üzerine nasıl bir ahbaplık oluyor ki, Bakan oluyor? Dolayısıyla bu sistemde nereden tutsanız elinizde kalıyor. Ben ne dedim? İçişleri Bakanlığı görevine gittiniz, teslim aldınız, bizim gibi sistemin dışından gelen bir siyasetçi oraya gittiyse, sabah 9'dan gece 9'a kadar brifing verirler. O insanlar laf olsun torba dolsun diye konuşmazlar.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYININ SEÇİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR: İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, buna karşılık DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Yarın bir iş birliği söz konusu olacak gibi görünüyor. Deva ve Gelecek Partisi yeni kuruldu, bir yürüyüş içindeler. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor. Çok mübarek ve muhterem bir şahıs olarak sayın Bahçeli tarafından sayın Erdoğan aday ilan edildi, böyle bir saygıya, sevgiye ve övgüye mazhar oldu. Millet İttifakı adayı merak ediliyor. Cumhur İttifakı et - tırnak oldular, gerçek duygular bir yana atıldı, duygusal ve sevgi böcüğü durumuna geldiler. Bu kadar senelik politikacıyım, bu kadar hemhal olmuş farklı iki siyasi partinin birlikteliğini görmedim. Sayın Erdoğan'ı merkez alan, onu bu derece öven bir anlayış... Böyle olunca, sayın Bahçeli'nin ortaklığı da harika. Bakan vermek yok, bürokrat vermek yok, herhangi bir yük yok. Dolayısıyla sıfır yükle bir ilişki biçimi yürütüyor. Etle tırnak durumundalar, aralarına katiyen girilmez.

BU İNSANLARIN MUTSUZLUĞUNA SEBEP OLACAK HİÇBİR EYLEMİN VE TUTUMUN İÇİNDE OLMAYACAĞIM: Meral Akşener olarak ben kesinlikle bu ülkenin insanlarının umudunu ortadan kaldıracak, gene başaramadık dedirtecek, bu insanların mutsuzluğuna sebep olacak hiçbir eylemin ve tutumun içinde olmayacağım. Bu kadar net. Bunu bugün benim pozisyonumda olan ve bu netlikle söyleyen başka bir siyasetçi yok. Elim çok rahat. Çünkü seçmen açısından gerçekten onlara yönelik çabamın olduğunu 31 Mart'ta ispatladım. Bir kişiye Cumhurbaşkanlığını kendimle ilgili çağrıştıracak, Millet İttifakı'nı zora sokacak bir kelimem yok. Vatandaş ve seçmen bunu biliyor. Biz Türkiye'yi bu ucube sistemden kurtarmak zorundayız. Onun için de üstüme ne düşerse yapacağım.

ACI ÇEKMİŞ İNSANLARI HUKUKLA, DEMOKRASİYLE, EKONOMİDEKİ KAPSAYICILIKLA, LİYAKATLE BULUŞTURACAĞIZ: 'Eğer' üzerinden konuşuyoruz. Ben Çiğdem hanımdan kendime dair, gazeteci kimliğinizle demeyeceğim ki 'Benim böyle bir düşüncem var, omuz atar mısınız?'... Bu netlikteyim. Sensiz olmuyor denirse bu başka bir şey. 'Genel Başkanlar teklif etsinler, ben de gideyim' diye bir çabam yok. Yarın seçmene söz vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı kiminle alınırsa, onunla alacağız. Sonra demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. Acı çekmiş insanları hukukla, demokrasiyle, ekonomideki kapsayıcılıkla, liyakatle buluşturacağız. Engel değil, yol açıcı olacağım.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM TASARIMIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ: Biz bir sistem tasarımı yaptık. Anayasada yapılacak değişiklikler üzerinden yürümedik. Danıştay'ın, AYM'nin, Sayıştay'ın pozisyonu ne olacak, üyeler nasıl seçilecek, hukuk düzeneği nasıl olacak, TBMM'nin durumu ne olacak... Şu anda elini kaldır, indir pozisyonunda. Yıllardır Türkiye'de bir vesayet kartı vardır. Hiçbir vesayet sisteminin olmayacağı, milletin iradesinin yansıyacağı bir sistem tasarımı yapıyoruz. Pandemi yükselmeseydi, lebalep kongreler olmasaydı Nisan'ın ilk haftası lansman yapacaktık. O nedenle bayramdan sonraki ilk grup toplantısında açıklayacağım. Şu an itibariyle senatoyu tartışıyoruz. Bizim bu çalışmayı bir noktaya getirmiş olan arkadaşlarımızda itirazlar var. Aytun Çıray bey ve arkadaşları bizim partinin bünyesindeki arkadaşlarla yoğun bir çalışma yürütüyorlar bu konuda. Partimizdeki tüm hukukçular ne olduğunu biliyor, Milletvekillerimize sunuldu, DİK'e sunuldu, geri bildirimler alındı. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tasarımımızı açıklayacağız.