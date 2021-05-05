AKP'den İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturmaya: Gereksiz bir adım

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili soruşturma açılmasına AKP'den de tepki geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararla ilgili olarak "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" dedi.

Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup iler ki yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.