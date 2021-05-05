<div class="PopinEmbedVideo__embedHtml___-JMos" style="padding: 12px; margin: 0px auto 8px; box-sizing: inherit; border: 1px solid #d9d9d9; border-radius: 2px; color: #7f7f7f; font-size: 12px; font-family: Retina, Arial, Helvetica, sans-serif;" data-mce-style="padding: 12px; margin: 0px auto 8px; box-sizing: inherit; border: 1px solid #d9d9d9; border-radius: 2px; color: #7f7f7f; font-size: 12px; font-family: Retina, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81368d?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81368d?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"> </iframe></div></div><p><br>Türbede ellerini arkada bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı'na "Elin arkada geziyorsun. Arada karışık yap. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor" dedi.<br></p>
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Türbede ellerini arkada bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı'na "Elin arkada geziyorsun. Arada karışık yap. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor" dedi.

<p>&nbsp;Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde ellerini arkaya bağladığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan ve ifadesi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, esprili göndermede bulundu.<br></p>
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 Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde ellerini arkaya bağladığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan ve ifadesi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, esprili göndermede bulundu.

<p>İmamoğlu dünkü inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e “Bak elin arkada geziyorsun” dedi.&nbsp;</p>
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İmamoğlu dünkü inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e “Bak elin arkada geziyorsun” dedi. 

<p>Genç de İmamoğlu'na “Allah'tan Fatih heykelini daha koymamışlar. Ama burada hep böyle yürüyor millet biz de alışkınız” karşılığını verdi.</p>
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Genç de İmamoğlu'na “Allah'tan Fatih heykelini daha koymamışlar. Ama burada hep böyle yürüyor millet biz de alışkınız” karşılığını verdi.

<p>Karadeniz'de halkın ellerini arkada bağlayarak yürüdüğünü söyleyen İmamoğlu, “Arada karışık yap. Yani bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun kafaları karışsın. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor. Karadeniz’de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” diye konuştu.</p><p>Kaynak: Oda Tv</p>
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Karadeniz'de halkın ellerini arkada bağlayarak yürüdüğünü söyleyen İmamoğlu, “Arada karışık yap. Yani bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun kafaları karışsın. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor. Karadeniz’de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” diye konuştu.

Kaynak: Oda Tv

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