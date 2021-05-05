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Karadeniz'de halkın ellerini arkada bağlayarak yürüdüğünü söyleyen İmamoğlu, “Arada karışık yap. Yani bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun kafaları karışsın. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor. Karadeniz’de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” diye konuştu.
Kaynak: Oda Tv
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