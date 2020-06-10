Meral Akşener Çiçek Abbas repliği ile seslendi: Ne diyem Mahmut mu diyem?

10 Haziran 2020 Çarşamba, 12:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, korona virüs salgını sonrası gerçekleşen ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Akşener’in Albayrak’a yönelik ‘Damat’ sözlerinin AKP’de tepkiyle karşılandığına dikkat çeken Akşener, “En önemli meziyeti damat olmak olan birini, bakan yapmak sorun olmazken, benim damada damat demem neden sorun oluyor ki? İlyas Salman’ın Çiçek Abbas’ta dediği gibi: “Ne diyem, mesela Mahmut mu diyem Damat” ifadelerini kullandı.

Akşener’in konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

“Bir kulaktan giriyor, diğerinden çıkıyor… Akıllarında kala kala, Hazine ve Maliye Bakanı’na ‘Damat’ diye hitap etmem kalıyor. Meselelere duydukları ilginin derinliği maalesef bu kadar.

Ben “Damat Bakan” diyorum diye kızıyorlar ama, bakın Damat Bey bizzat kendisi itiraf etmiş: Kendisinin en büyük meziyeti damat olmakmış.

E, hal böyleyken; en önemli meziyeti damat olmak olan birini, bakan yapmak sorun olmazken, benim damada damat demem neden sorun oluyor ki? İlyas Salman’ın Çiçek Abbas’ta dediği gibi: ‘Ne diyem, mesela Mahmut mu diyem Damat?’”