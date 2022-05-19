Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:29

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin bir video paylaştı.

Akşener'in paylaştığı videoda, gençlere seslenilen bir şiire yer verilirken, videoda ayrıca Akşener'in dün gençlerle Anıtkabir'e yürüdüğü görüntüler de yer aldı.

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