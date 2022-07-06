Meral Akşener'e sarıldı, söyledikleri isyan ettirdi: 'Hayattan bıktım! Ben yetişemiyorum ya...'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret sırasında Akşener’e sarılarak ağlayan kadın, ''Çocuğumun yurdunun kirası 450 liraydı, 850 lira oldu. 2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Elektrik, su, çocuk… Ben hayattan bıktım. Ben yetişemiyorum ya, psikolojim bozuldu. Ne yapayım ben çocuğumu okutmayayım mı” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt genelinde yaptığı esnaf ve yurttaş görüşmelerini dün Ankara’da, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sürdürdü. Bir yurttaş Akşener’e Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurt ücretlerine yapılan yüzde 80 zamma tepki gösterdi. Göz yaşlarını tutamayan yurttaş Akşener’e sarıldı.
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