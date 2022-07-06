Meral Akşener'e sarıldı, söyledikleri isyan ettirdi: 'Hayattan bıktım! Ben yetişemiyorum ya...'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt genelinde yaptığı esnaf ve yurttaş görüşmelerini dün Ankara’da, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sürdürdü. Bir yurttaş Akşener’e Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurt ücretlerine yapılan yüzde 80 zamma tepki gösterdi. Göz yaşlarını tutamayan yurttaş Akşener’e sarıldı.

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