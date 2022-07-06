Meral Akşener'e sarıldı, söyledikleri isyan ettirdi: 'Hayattan bıktım! Ben yetişemiyorum ya...'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt genelinde yaptığı esnaf ve yurttaş görüşmelerini dün Ankara’da, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sürdürdü. Bir yurttaş Akşener’e Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurt ücretlerine yapılan yüzde 80 zamma tepki gösterdi. Göz yaşlarını tutamayan yurttaş Akşener’e sarıldı.

Yurttaş şöyle konuştu:

“BEN HAYATTAN BIKTIM. BEN YETİŞEMİYORUM YA, PSİKOLOJİM BOZULDU”

“Çocuğum yurtta okuyor, babamı 20 sene oldu kaybedeli… Çocuğum 2.5 yaşındayken babamı kaybettim. Çocuğumun yurdunun kirası 450 liraydı, 850 lira oldu. 2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Elektrik, su, çocuk… Ben hayattan bıktım. Ben yetişemiyorum ya, psikolojim bozuldu. Ne yapayım ben çocuğumu okutmayayım mı? Her şeye zam geldi. 35 yaşında eşimi kaybettim, çocuğumu okuttum… Çocuğumun 5 bin lira masrafı var. Ben nasıl okutacağım bu çocuğu?”

Kadına sarılan Akşener, "Çocuğu ben halledeceğim" karşılığını verdi.

“LAFA GELDİ Mİ HERKES HERKESİN YANINDA”

Akşener, ziyaret ettiği bir tuhafiyede “İşler nasıl, kaç müşteri geldi, günde kaç müşteri ile kapatıyorsunuz” sorusuna ise bir işçi, “Fena değil, yeri geliyor 30 yeri geliyor 50 müşteri geliyor” diye cevap verdi. Akşener ise, “50 müşteri buraya baktığında zor, normal bir sistemin dönebilmesi için en az buraya 150 müşteri gelmesi olması lazım. Kâr marjı küçük... Geçinebiliyor musunuz oğlum? Vatandaşın alım gücü ne durumda” dedi.

İşçinin eşi bir çocuğu olduğunu belirterek, “Bütün eşler çalışıyor, çocuklar kreşlerde, oralarda buralarda…Hep öyle” diye konuştu. Akşener’in kreş ücretinin ne kadar olduğu sorusuna ise, “2000-2500 lira ödüyorum” diye cevap verdi. 30 yaşındaki genç kadın, Akşener’e sarıldıktan sonra, “Geçinmek zor, çok söylenecek şey var; mikrofon uzatılıyor ama yarım uzatılıyor. Arkasını düşünen yok. Ön taraftan göründüğü kadar bitti. Lafa geldi mi herkes herkesin yanında” dedi. Akşener ise, “Kendimize sinirim bozuldu, size böyle bir dünya bıraktığımız için…” diye konuştu. Genç kadın ise, “Biz yine iyiyiz, bizden sonra gelenler ne olacak bu önemli bizim için, artık sen çok yemişsin az yemişsin onu takmıyoruz. Çocuklarımıza bir gelecek versinler, göremiyoruz” sözleriyle sitem etti.

“14,5 LİRAYA DÜRÜM ALIYORLAR, İKİYE BÖLDÜRMEK İSTİYORLAR”

Meral Akşener, 21 yaşındaki bir çiğköfteciyi de ziyaret etti. Burada ise şu diyaloglar yaşandı:

Akşener: Bir dürümü ikiye böldürüp alıyormuş insanlar diye söyleniyor

Esnaf: Evet, 14,5 liraya dürüm alıyorlar, ikiye böldürmek istiyorlar

Akşener: Kaç kişi geçiniyor burada?

Esnaf: Ben normalde tek bakıyorum; bir ablam var, o bakıyor arada… Gece saat 2’ye kadar kaldığım da oluyor.

Akşener: Mala borcun, kredi borcun var mı?

Esnaf: Hepsine borcum var, gün geçtikçe daha çok dibe batıyorum. Ülke düzelecek diye biraz daha bekliyorum, gayret ediyorum, sabrediyorum…

Akşener: Az daha gayret."

Çiğköfteci, 5 bin lira kira ödediğini, 1000 lira ile 1500 lira arasında elektrik faturasının geldiğini, doğalgazı hiç kullanmadığı halde 700- 800 lira civarında geldiğini de söyledi.