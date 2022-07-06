Meral Akşener’in ziyaret ettiği esnaf yakındı: Bunlar uzayda mı yaşıyor?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle’de esnafı ziyaret etti.

Tunalı Hilmi Caddesi’nde ziyaret öncesi yurttaşa seslenen Akşener, “Ne zaman size kimlik siyaseti yapıyorlarsa, ne zaman inançlarınız üzerinden sizi bölmeye çalışıyorlarsa, ne zaman sizi kardeşinize, dostunuza, komşunuza düşman hale getiriyorlarsa ona dur diyeceksiniz” dedi. Bir esnaf, elektrik faturasını soran Akşener’e, “5-6 bin geliyor bana. Sadece elektrik parasını ödeyebiliyorum. Bir ay gecikti kesme ihbarnamesi geliyor. Yeter bıktık bu hükümetten. Bugün gelen kesme ihbarnamesi. Bir ay gecikmeyle nasıl geliyor. Oturup konuşmayı biliyor ekonomik sorun yok diyor. Bu uzayda mı yaşıyor? Beş iş gününde kesilecek 6 bin lira geldi” yanıtını verdi. Akşener, esnaftan “Güneş gözlüğümü bulamadım”diyerek gözlük aldı. Hediye etmek isteyen esnafa, “Kızım emekli maaşıyla vereceğim annene söyle bunun ne mana olduğunu söyler” yanıtını verdi.

"ÇOCUĞUMU OKUTAMIYORUM"

Akşener, Altındağ programı kapsamında Ulus Hali’ni ziyaret etti. Unlu mamüller satan bir esnaf kiralardan dert yanarken, geçim sıkıntısı yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ve çocuğunu okutamadığını söyleyen bir yurttaşa sarılan Akşener, “Çocuk bende” dedi. Akşener, 4 bin TL’yi geçen elektrik faturasını gösteren esnafı dinledi. Bir şarküteri esnafı ise “İşler nasıl?” diye soran Akşener’e, “Vatandaş sadece fiyat soruyor. Alışveriş yapan da çeyrek kalıp peynir alabiliyor” yanıtını verdi. Bir diğer esnaf Akşener’e Muhsin Yazıcıoğlu’nu sordu. Akşener, “Ne yaptığımı Furkan Yazıcıoğlu’na sorabilirsin” diyerek, “Katili şudur diyemeyeceğim ama o katillerin bulunması için Furkan’ın arkasındayım. Kendimi Muhsin Başkan’ın kız kardeşi gördüm, sen de hep öyle gör” dedi.