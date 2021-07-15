Merkel televizyonda uyuyakaldı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 17:13

Almanya Başbakanı Angela Merkel görev süresinin bitimi yaklaşırken oldukça yorulmuş görünüyor.

Alman vatandaşlarının kendisine sorular yönelttiği bir sanal toplantıya enerjik başlayan Merkel, bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yoruldu, gözlerini açamayacak hale geldi.

Alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda, başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görüldü.