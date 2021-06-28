Merkel: İngiliz vatandaşları AB'ye giremesin
İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, Almanya delta varyantı endişesiyle Avrupa Birliği sınırları içerisinde İngiltere'den gelen koronavirüs aşısı olan ya da olmayan yolculara seyahat yasağı getirecek.
Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İngiltere'de hızla yayılan delta varyantıdan büyük endişe duyduğu belirtildi.
Planın üst düzey AB yetkilileriyle de tartışılacağı belirtilirken, "Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Malta'nın karara karşı geleceği ifade edildi.
Almanya Başbakanı Merkel bu konudaki endişeleri sebebiyle önümüzdeki hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşecek.
UÇUŞ YASAĞINI KALDIRMAYI PLANLIYOR
İngiltere önümüzdeki ay iki doz aşısını olan ve yüksek riskli ülkelerden gelmeyenlere uçuş yasağını kaldırmayı planlıyor.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Aşı karşıtları sahnede!
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Lebaleb cenaze töreni hakkında karar
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- 'Mehmet Ağar da o uçağı kullanmış!'