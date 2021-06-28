Merkel: İngiliz vatandaşları AB'ye giremesin

28 Haziran 2021 Pazartesi, 13:11

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İngiltere'de hızla yayılan delta varyantıdan büyük endişe duyduğu belirtildi.

Planın üst düzey AB yetkilileriyle de tartışılacağı belirtilirken, "Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Malta'nın karara karşı geleceği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Merkel bu konudaki endişeleri sebebiyle önümüzdeki hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşecek.

UÇUŞ YASAĞINI KALDIRMAYI PLANLIYOR

İngiltere önümüzdeki ay iki doz aşısını olan ve yüksek riskli ülkelerden gelmeyenlere uçuş yasağını kaldırmayı planlıyor.