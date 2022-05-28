Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi

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Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada; oto yedek parçası kolilerinin içine gizlenen, piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:47

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Mersin Limanı'na yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten firmaya gönderildiği tespit edilen konteyner, şüphe üzerine açıldı.

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