Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada; oto yedek parçası kolilerinin içine gizlenen, piyasa değeri 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, Mersin Limanı'na yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten firmaya gönderildiği tespit edilen konteyner, şüphe üzerine açıldı.
İlgili Haberler
- Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi
Video Haberler
- Yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriliyor
- Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama
- Uyuşturucunun adresi değişmedi
- 40 santimetrelik fıtıkla yaşıyordu
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
- 'İlk vaka tespit edildiğinde karantina 28 gün olabilir!
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yarandı
- Düzce'de kereste atölyesi yandı
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Gökçek'e kötü haber