Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un oğlunun sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün başındaki isim Volkan Mutlu Coşkun’un oğlunun Ankara’daki sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:57

Ankara'da dün Dikmen, Mamak, Keçiören, bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle can kayıpları yaşanmıştı.

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Volkan Mutlu Coşkun meteoroloji düğün Ankara

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