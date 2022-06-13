Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un oğlunun sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün başındaki isim Volkan Mutlu Coşkun’un oğlunun Ankara’daki sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.
Ankara'da dün Dikmen, Mamak, Keçiören, bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle can kayıpları yaşanmıştı.
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