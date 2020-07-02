Metiner'den 'Erdoğan'a yalakalık' yanıtı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 09:30

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında güncel ve siyasal gelişmeler ele alındı.

Tarafsız Bölge'nin bu akşamki konukları arasında yer alan Gazeteci Şaban Sevinç ile AKP'li eski vekil Mehmet Metiner arasında sert bir tartışma yaşandı.

Şaban Sevinç'in "Kendinize gelin, terbiyesizlik yapmayın" sözlerine Metiner'in "Hem terbiyesizlik yapacaksınız, hem de sonra kutuplaştırma siyaseti üzerinden bizi suçlayacaksınız" ifadesine çok sert bir şekilde yanıt verdi.

"ERDOĞAN'A YALAKALIK YAPACAKSIN DİYE..."

Sevinç, "Ben neyin terbiyesizliğini yaptım. Sen buradan Esra (Albayrak) Hanımefendi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalakalık yapacaksın diye bildiklerimizi söylemeyelim mi?" dedi.

METİNER'DEN 'YALAKALIK' AÇIKLAMASI

Metiner den de Sevinç'in sözlerine "Sen ne anlarsın yalakalıktan?" dedi.

"AKP'YE SELAM GÖNDERECEKSİN DİYE BİLDİKLERİMİZİ SÖYLEMEYECEK MİYİZ?

"Daha sonra ise Şaban Sevinç, "Sen buradan AKP'nin üst makamlarına selam göndereceksin diye. Ben bildiklerimi söylemeyecek miyim?" dedi.

METİNER'E GÜLEN VE ÖCALAN HATIRLATMASI

Öte yandan Şaban Sevinç ve Mehmet Metiner arasında programın ilerleyen dakikalarında yine gergin anlar yaşandı.

Şaban Sevinç'in AKP'li Mehmet Metiner'e terör örgütleri FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarını aktardığı konuşması ise şöyle:

"Metiner gibi eskimiş AKP'lilerin Fethullah Gülen'i Türkiye'nin başına büyük bela yapmaktaki katkılarını inkar etmek için seçtikleri üsluplar. İşte itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar.

İtibarın mı var ki suikast yapalım Metiner? Herşey ortada! O gün FETÖ'ye övgüler düzmüşsün... Mehmet Metiner'in benzer açıklamaları Abdullah Öcalan hakkında da var."