Metroda 'alkol' kavgası: Yolcular araya girdi
İstanbul Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun alkol içtiği iddiasıyla tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında, 3 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir kişi, sözlü tacizde bulundu.
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