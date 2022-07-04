Metroda 'alkol' kavgası: Yolcular araya girdi

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İstanbul Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun alkol içtiği iddiasıyla tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:14

Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında, 3 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

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Alkol metro kavga

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