Metroda 'alkol' kavgası: Yolcular araya girdi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:14

Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında, 3 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

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