Metroda yumruk yumruğa kavga
İstanbul'da Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti.
Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda iki kişi dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.
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