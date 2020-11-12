Metropoll Araştırma'dan dikkat çeken Berat Albayrak yorumu
Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, Ruşen Çakır'a yaptığı değerlendirmede "Albayrak’ın istifası Erdoğan’ın otoritesinin zayıfladığını gösteriyor." dedi.
Özer Sencar, Ruşen Çakır'ın YouTube'ta yaptığı yayına konuk oldu. Burada Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sencer; "Daha önce de benzeri yaşanmıştı. Süleyman Soylu ani bir kararla istifasını duyurmuştu. MHP'nin de verdiği destekle, Erdoğan istifayı kabul etmedi ve Süleyman Soylu istifasını geri aldı.
Burada biraz farklı bir olay var, çünkü Berat Albayrak Süleyman Soylu gibi güçlü bir isim değil. Berat Albayrak kayınpederinin kredisini kullanan ama oturduğu makamı dolduramayan birisiydi.
Muhtemelen Merkez Bankası'nın başına yapılan atama ile ilgili bir kriz yaşayan Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan'a ulaşamadı. Bu durum Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı dikkate almayacağını fiili olarak göstermesiydi. Kendisi azletmek yerine kendisinin istifa etmesini istedi, onu uzakta tutarak istifaya zorlamış olabilir.
Ama Berat Albayrak'ın istifa şeklini medeni ülkelerde karşılaştığımız bir istifa şekli olarak doğru bulmuyorum. Bunlar devlet yönetiminde karşılaşılacak şeyler değildir. Aslolan burada, Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı azletmeden istifaya zorladığı şeklinde bir algı yarattı bende. Bu durum da Tayyip Erdoğan'ın giderek gücünün ve otoritesinin azaldığını gösteriyor" dedi.
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