MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:26

MHP'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, "5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin en basiretsiz yöneticisi" şeklinde tarif edilen Davutoğlu "açılım" süreci başta olmak üzere AKP yöneticisi olduğu dönemdeki birçok uygulama nedeniyle eleştirildi.

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