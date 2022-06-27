MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt

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MHP'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30’u bekleyin lütfen" diyerek yayınladığı videoya günler sonra yanıt geldi.-

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:26

MHP'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, "5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin en basiretsiz yöneticisi" şeklinde tarif edilen Davutoğlu "açılım" süreci başta olmak üzere AKP yöneticisi olduğu dönemdeki birçok uygulama nedeniyle eleştirildi. 

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