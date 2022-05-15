Miami’de uçak köprüye düştü: 2 yaralı

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ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde küçük uçağın köprüye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:44

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/miamide-ucak-kopruye-dustu-2-yarali-1936042


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