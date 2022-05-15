Miami’de uçak köprüye düştü: 2 yaralı

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde küçük uçağın köprüye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:30
Miami’de uçak köprüye düştü: 2 yaralı
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Haulover Inlet Köprüsü'ne küçük bir uçak düştü.

Uçak köprüye çarparak alev alırken, olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bölgedeki trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı öğrenilirken, yaralıların Ryder Travma Merkezi’ne sevk edildiği belirtildi.



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