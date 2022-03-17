Mona Lisa'ya Erzurum burması taktılar

17 Mart 2022 Perşembe, 10:29

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri Leonardo da Vinci tarafından 16'ncı yüzyılda yapılan Mona Lisa tablosunu Tortum Şelalesi önünde kolunda Erzurum burma bileziğiyle yağlı boya tablosuna aktardı. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ni elinde Oltu Taşı tespihiyle Çifte Minareli Medrese'de resmeden öğrenciler, Vermeer'in 'Süt Döken Kadın' isimli tablosunu ise ehramı ve kıtlama şekeriyle 'Çay Döken Kadın' olarak tuvale yansıttı.

