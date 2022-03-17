Mona Lisa'ya Erzurum burması taktılar
Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri Dilek Teber ve Yakup Dursun'un atölyesinde eğitim gören öğrenciler 'sanatın diliyle Erzurum' temalı yağlı boya ve akrilik eserler hazırladı. Yakup Dursun'un atölyesinde ders alan 9 öğrenci dünyaca ünlü ressamların eserlerini Erzurum temalı olarak tuvale aktardı.
Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri Leonardo da Vinci tarafından 16'ncı yüzyılda yapılan Mona Lisa tablosunu Tortum Şelalesi önünde kolunda Erzurum burma bileziğiyle yağlı boya tablosuna aktardı. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ni elinde Oltu Taşı tespihiyle Çifte Minareli Medrese'de resmeden öğrenciler, Vermeer'in 'Süt Döken Kadın' isimli tablosunu ise ehramı ve kıtlama şekeriyle 'Çay Döken Kadın' olarak tuvale yansıttı.
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