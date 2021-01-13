Moskova’da metro raylarına düşen çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Rusya’nın başkenti Moskova’da metro istasyonunda raylara düşen çocuk, vatmanın dikkati sayesinden ölümden kıl payı kurtuldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Babushkinskaya Metro İstasyonu’nda dün küçük bir erkek çocuğu raylara düştü. Çocuk, vatmanın dikkati sayesinden kıl payı ölümden kurtuldu. Raylara düşen küçük çocuk, çevredekilerin vatmanı uyarması sonucu son anda metroyu durdu.
Küçük çocuğu platforma geri çeken vatandaşlar, çocuğun ray ve platform arasındaki boşluğu saklandığını ifade etti. Polis tarafından sağlık kontrolleri için doktora götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Moskova'nın Ulaştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yolculara metro istasyonlarında daha dikkatli olmaları ve ebeveynlerden seyahat sırasında çocuklarına dikkat etmelerini istendi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor