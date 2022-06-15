Motorine bu gece zam geliyor

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Art arda gelen akaryakıt zamlarından sonra motorine bu gece yarısında 1.27 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:40

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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