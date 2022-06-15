Motorine bu gece zam geliyor
Art arda gelen akaryakıt zamlarından sonra motorine bu gece yarısında 1.27 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Video Haberler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
- Fetihtepe halkı direniyor
- Feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
- Ethem Sancak ses kaydını reddetti
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt