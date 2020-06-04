Muharrem İnce canlı yayında isyan etti.... "TRT bir saniye yayınlamadı"
İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP'li Muharrem İnce, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına tepki gösterdi ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaptım, TRT bir saniye yayınlamadı" dedi.
CHP'li Muharrem İnce, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.Medyada muhalifleri büyük bir boykot uygulandığını savunan İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde TRT'nin mitinglerini yayınlamadığını ancak hükümetin oy kaygısı nedeniyle bebek katili Abdullah Öcalan'ın ağabeyi Osman Öcalan'ın yayına çıkarıldığını söyledi.
İnce, şöyle konuştu:
"THY'DE TEK BİR MUHALİF GAZETE YOK"
"Bizim İstanbul, İzmir, Ankara mitinglerimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingleriydi. Bu dünyanın kabul ettiği bir gerçekti. TRT, 1 saniye vermedi ama Osman Öcalan'ı yerel seçim öncesinde oy almak için çıkardı.
THY'ye biniyorsun, tek bir muhalif gazete yok. Canlı yayında kim konuşursa konuşsun Erdoğan'ın açıklaması varsa kesiyorlar. Ve bunu takip ediyorlar, vermeyen kanalları cezalandırıyorlar."
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