İnce'den 'canlı yayın' açıklaması: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar!

04 Haziran 2020 Perşembe, 10:52

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, FOX TV’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

İnce, Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk etmesiyle açıklamalarda bulundu. İnce "Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim! Eğer bu kendi iradeleri ile yapılmışsa rezalet, yok eğer Saray’ın baskısı ile yapılmışsa rezaletin karesi" diye konuştu.

"HERKESE YAPIYORLARMIŞ, BANA YAPAMAZLAR"

İnce şöyle devam etti:

"Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim yayına beş dk kala dediler ki Erdoğan’a bağlanmamız lazım dediler. Nasıl olacak diye sordum bana önce Cumhurbaşkanı Okçular Vakfında konuşacak onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım dediler. Peki dedim ama şöyle yapın apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş olsun ben de gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim. Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan’ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan’ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan’a bağlanınca bekledim. Bekledim tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim!

BU YÜZDEN BU MEDYA DÜZENİ İŞ YAPMIYOR

Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor. reyting almıyor."