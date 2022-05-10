Muharrem İnce: 'Nesin Vakfı’na yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!'

10 Mayıs 2022 Salı, 13:29

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edildiğini duyurdu.

"Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var; okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca..." ifadelerini kullanan Nesin, "Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medyadan karara tepki göstererek, "Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı’na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!" dedi.

"BU TÜRKİYE’Yİ YÖNETENLERİN AKILLA, BİLİMLE, VİCDANLA KAVGASIDIR"

İnce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Matematik öğretmek suç değildir. Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı’na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest! Bu Türkiye’yi yönetenlerin akılla, bilimle, vicdanla kavgasıdır. Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir."